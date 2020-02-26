В мире: На пост премьера Украины рассматривается «пророссийский политик»

26.02.2020, 18:37, Новости дня

Премьер-министр Украины, похоже, будет смещен. На его место претендует человек, который выступал за государственный статус русского языка, фактическую федерализацию Украины и налаживание отношений с Россией. Кто такой Сергей Тигипко, как он сделал политическую карьеру — и почему в свое время не оказался на месте Виктора Януковича?

Украинские СМИ сообщают, что кандидатура Сергея Тигипко «на 99%» согласована для занятия поста премьер-министра. Дни Гончарука на посту главы украинского правительства сочтены. Собственно, Тигипко – не единственный кандидат, но по ряду причин он выглядит наиболее реальным.

Разумеется, 50-летний банкир, занимающий 15-е место в списке самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус», слабо соответствует команде Владимира Зеленского. Нынешний президент Украины был избран на волне смены политической элиты, а Тигипко – один из старожилов украинской политики, периодически появляющийся в ней еще с 80-х годов прошлого века.

Пожалуй, впервые значимой фигурой он стал в 1989 году, когда был избран первым секретарем Днепропетровского обкома комсомола. Тогда это был очень высокий пост. Да, поколение Брежнева и Щербицкого уже уходило в прошлое, но Днепропетровск по-прежнему был «кузницей кадров» и промышленным центром общесоюзного значения.

Так что случайным человеком Тигипко на этом посту, безусловно, не был, а само пребывание в должности обеспечило ему значимые позиции в украинской политике и бизнесе на протяжении последующих трех десятилетий. С Игорем Коломойским он познакомился еще во время учебы в Днепропетровском металлургическом институте, а с Леонидом Кучмой, Павлом Лазаренко и другими крупными фигурами 90-х – уже в обкоме. Юлии Тимошенко он помог организовать первый семейный бизнес (сеть видеосалонов), а Александр Турчинов работал у него заведующим отделом…

Все это кончилось в 1991 году. Или, напротив, началось – Тигипко, не имея начального капитала и экономического образования, стал руководителем «Приватбанка», который довольно быстро выбился в число ведущих банковских учреждений страны. Тигипко показал себя действительно выдающимся управленцем, создав эффективно работающую профессиональную команду.

Понятно, что с такого поста был открыт путь в политику. Причем сразу в высшую лигу. Так и получилось – в 1997 году Тигипко покинул «Приватбанк», пересев в кресло вице-премьера в правительстве Павла Лазаренко. Он оставался в трех правительствах подряд – Лазаренко, Пустовойтенко (с ним Тигипко тоже был знаком – как с мэром Днепропетровска) и Ющенко (в последнем – министром экономики). Позже обсуждалась возможность его назначения во второе правительство Тимошенко, но он стал вице-премьером в первом правительстве Азарова. Тигипко был депутатом трех созывов Верховной Рады, председателем правления Национального банка и дважды выдвигался на пост президента.

В общем – человек с более чем богатой политической биографией.

С самого начала политической карьеры Тигипко входил в орбиту Леонида Кучмы и его зятя – одного из богатейших людей Украины Виктора Пинчука. Лазаренко заявлял, что «путевку в жизнь» Тигипко дал именно он, но это не так – он, скорее, согласился с назначением хорошо ему знакомого молодого экономиста-практика, рекомендацию которому дал первый помощник президента Александр Разумков (отец нынешнего спикера украинского парламента).

Ключевым моментом политической биографии Тигипко стала осень 2002 года. Тогда стоял вопрос о выборе нового премьер-министра, который, естественным образом, должен был стать преемником Леонида Кучмы.

Кучма и Пинчук считали, что этим человеком должен стать Сергей Тигипко, но Ринат Ахметов и Виктор Медведчук сделали выбор в пользу Януковича. Расчет Медведчука был чисто технологическим – на выборы шел невероятно популярный «герой Запада» (в смысле как широком – Европы и США, так и узком – Западной Украины) Виктор Ющенко. Тигипко не выглядел его оппонентом – он был слишком похож по основным характеристикам. Янукович же был персонаж качественно другой, его выдвижение создавало ситуацию реального конфликта. Аргументы Медведчука показались Кучме убедительными. Собственно, расчет был правильным, если не учитывать того обстоятельства, что Янукович был к конфликту готов не в большей степени, чем Тигипко. В результате в 2004 году сдались оба.

В промежутках между этапами политической биографии Тигипко занимался бизнесом, учредив «семейную» финансовую группу «ТАС». Причем занимался довольно удачно – он постоянно сохраняет место во втором десятке самых богатых людей Украины. Именно группа «ТАС» в 2018 году выкупила у Порошенко один из самых известных его активов – судостроительный завод «Ленинская кузница» в Киеве.

В общем, Сергей Леонидович Тигипко – человек серьезный и основательный, успешный как в бизнесе, так и в политике. Правда, с точки зрения избирателей Зеленского это скорее криминал – они ведь сознательно голосовали за людей, которые не имели не только политического, но и, зачастую, хоть какого-то управленческого опыта (сам успешный медиа-бизнесмен Зеленский в этом отношении скорее исключение).

Однако, похоже, что Зеленский решил, что время непрофессионалов прошло. После того, как правительство Гончарука отчиталось о провале практических всех основных финансовых показателей, на пост премьера рассматриваются только кандидатуры серьезных людей:

Тигипко, первого вице-премьера в 2001-2002 годах Олега Дубины и первого вице-премьера в 2012 году (а также бывшего руководителя таможенной службы и Службы безопасности) Валерия Хорошковского.

Помимо безусловного профессионализма, у Тигипко есть и другие достоинства. Он из Днепропетровска, а сейчас время возвращения днепропетровской элиты. Он связан с Пинчуком, а группа Пинчука сейчас – единственная опора Зеленского (от сотрудничества с Коломойским он отказался после настойчивых советов из Вашингтона и Москвы). Он имеет немалое число сторонников в аппарате «Слуги народа». Например, опыт работы в команде Тигипко имеют спикер Дмитрий Разумков и замглавы парламентской фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

В конце концов, Тигипко считается пророссийским политиком, хотя это не совсем так. Просто как политик он опирался на избирателей Юго-Востока Украины, и само по себе его назначение будет встречено с пониманием у базового электората Зеленского. На выборах 2014 года он выступал за государственный статус русского языка, фактическую федерализацию Украины и налаживание отношений с Россией. Трудно сказать, насколько он реально собирался реализовывать эту программу (шансов на избрание он все равно не имел), но факт, что называется, имел место быть.

Разумеется, как у всякого человека с биографией, биография Тигипко не всюду чиста. Есть к нему и много претензий, вроде того, что в 2004 и 2014 годах он «предал» Януковича (то, что Янукович предал своих избирателей, при этом обычно не учитывается). Тем не менее, выдвижение его кандидатуры явно выглядит шагов навстречу Юго-Востоку и России. Для Пинчука же это возможность напомнить, что он сам в 2016 году выступил со скандальной статьей, в которой призывал идти на уступки России…

Теги:

Украина

,

Сергей Тигипко