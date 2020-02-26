Сирийская армия задействовала в Идлибе «Шилку», «Гвоздику» и Т-72

26.02.2020, 18:37, Новости дня

В Сети опубликованы фотографии, сделанные на юге Идлиба, на которых видна советская бронетехника, применяемая сирийской армией в боях.

ЗСУ-23-4 Шилка, Т-72М1 и 2С1 «Гвоздика» попали на видео Ruptly. На кадры обратил внимание пользователь Twitter.

ЗСУ-23-4 «Шилка» – советская зенитная самоходная установка, серийное производство начато в 1964 году, завершено в 1982. Поставлялась во множество стран, в том числе в Сирию.

2С1 «Гвоздика» – советская 122-мм полковая самоходная гаубица. Разработана на Харьковском заводе имени Серго Орджоникидзе. Производилась с 1969 по 1991 годы.

Т-72М1 – модернизация танка Т-72М, выполненная в 1982 году. Отличался дополнительным 16-мм броневым листом на верхней лобовой детали корпуса и комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя.

#SAA ZSU-23-4 Shilka, T-72M1 and 2S1 Gvozdika advancing in Southern #Idlib. pic.twitter.com/EYoQM7K5bu

— Jason Jones (@DPRKJones) February 26, 2020

В среду сообщалось, что сирийская армия освободила город Кафр-Нобуль на юге провинции Идлиб от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».



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