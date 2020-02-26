Кадыров о модном показе дочери в Париже: это событие не только для мира моды

26.02.2020, 18:31, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал участие дочери в модном показе в Париже. На официальной странице в соцсети "ВКонтакте" Кадыров сообщил, что его дочь Айшат – руководитель модного дома Firdaws – вложила душу в новую коллекцию одежды, которую и представила на показе.

"Это был не просто традиционный вечер моды, а рассказ о романтической любви, навеянный историей преподнесения мной букета эдельвейсов (супруге – ред.) Медни Мусаевне, – рассказал чеченский лидер. – Идею создания коллекции Айшат вынашивала в течение восьми лет".

По его словам, на показе присутствовали послы России, Палестины, Саудовской Аравии, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно, топ-модель Синди Бруна, кинопродюсер Мохаммед Аль Турки и другие знаменитые гости. На подиум вышли модели из разных стран, в том числе России, Белоруссии, Германии, Франции.

"Данное событие имеет значение не только для мира моды. Однозначно оно произвело большой общественный эффект. Парижане и гости столицы мировой моды увидели, что чеченский народ имеет свою прекрасную культуру, включающую не только музыку, литературу, искусство, но и изысканную моду", – сказано в комментарии Кадырова. По мнению чеченского лидера, его дочь "языком моды открыла многим глаза на реальную жизнь современной Чеченской Республики".

Айшат Кадырова, старшая дочь Рамзана Кадырова, представила свою коллекцию одежды под названием "История любви" вечером 25 февраля.