«Какая есть». Финалистка нацотбора на «Евровидение 2020» Jerry Heil снялась в белье

26.02.2020, 18:31, Новости дня

Украинская певица, финалистка нацотбора «Евровидение 2020» Jerry Heil разместила на своей странице в Instagram фото в кружевном нижнем белье.

«На той съемке мне так важно было не корчить из себя секси кошечку, и в то же время не бояться снять одежду и позировать. Какая есть. Мы прячем много социальных страхов и комплексов за одеждой, вы заметили? А заметили, что у людей, которые по воле обстоятельств живут в более теплом климате и носят меньше одежды и комплексов относительно тела меньше? Чисто наблюдения… Я пару месяцев работала как никогда над собой, чтобы смотреть на результат с удовольствием. Но важно также сказать главное: целью стало чувствовать себя в новом режиме здоровой. Телом и духом. Потому пять лет назад очень нездорово похудела. Помню страх съесть что-то лишнее! Замечу, что веганством тогда и не пахло: листочки салата только служили «украшением» сухой куриной грудке, иногда политой йогуртом 0%, как советовали авторитетные паблики правильного питания», – прзналась она.

Певица отметила, что проверила на себе много «модных» трендов и заявила, что публикует фото в неглиже, чтобы показать результат своей веганской системы питания.

«Это, казалось бы, только тело. Но оно – одежда души. А какая одежда – такое и настроение, замечали? Я чувствую, как важно поделиться тем, через что прошла и иду. Здесь еще есть что делать, подтягивать. Но уже даже на этом этапе, если я покажу «до – после», многие удивятся», – написала она.

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Oops * На тій зйомці мені ТАК ВАЖЛИВО БУЛО не корчити з себе сексі кішечку і в той же час не боятися зняти одяг і позувати. Яка є. . Ми ховаємо багато соціальних страхів і комплексів за одягом, ви помітили? * А помітили, що у людей, які за волею обставин живуть в більш теплому кліматі і носять менше одягу, і комплексів щодо тіла менше? * Чисто спостереження.. . Я пару місяців працювала, як ніколи, над собою, щоб дивитися на результат з задоволенням * Але важливо також сказати основне: ціллю стало почуватися в новому режимі здоровою. Тілом і духом. Бо 5 років тому я дуже нездорово схудла. Пам’ятаю страх з’їсти щось зайве! Зауважу, що веганством тоді і не пахло: листочки салату лише слугували «прикрасою» сухій куриній грудці, іноді политій йогуртом 0%, як радили авторитетні ПП пабліки вк. . Я перевірила на собі багато «модних» трендів! Саме тому, не зважаючи на те, що дехто каже, що такі фото гублять в мені загадку і що це «не мій контент», я його робитиму. Тому що я про відкритість . Про працю над собою. Про прийняття. Бо це, здавалося би, лише тіло. Але воно — одяг душі. А який одяг — такий настрій, помічали? Я відчуваю, як важливо поділитися тим, через що пройшла чи йду. Тут ще є що робити, підтягувати. Але вже навіть на цьому етапі, якщо я покажу «до-після», багато хто здивується. Хочете фото? * @w_photostudio_kyiv * & * @anna_bezvuhliak

Публикация от YouTube * JERRY HEIL (@thejerryheil) 25 Фев 2020 в 7:53 PST

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни «Охрана, отмена».

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса «Евровидение 2020», выступив с песней Vegan. Певица с 2018 года не употребляет мясо.