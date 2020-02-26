Чемпионат Европы по биатлону. Украина завоевала две медали в первый день

26.02.2020, 18:30, Новости дня

Двое украинских биатлонистов Дмитрий Пидручный и Елена Пидгрушная завоевали две медали в первый день чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси на базе «Раубичи» возле Минска, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

В первый день чемпионата Европы по биатлону прошли гонки суперспринта среди женщин и мужчин.

В мужской гонке третье место занял Дмитрий Пидручный. Украинец на 0,5 секунды отстал от победителя белоруса Сергея Бочарникова. Вторым финишировал чех Адам Вацлавик (+0,4).

В гонке приняли участие еще два представителя Украины: Руслан Ткаленко завершил гонку на 15-й позиции (+55,1), а Артем Прима финишировал 23-м (+1.16,5).

В женском суперспринте Пидгрушная заняла вторую позицию и отстала от победительницы россиянки Евгении Павловой на 2,8 секунды. Бронзу завоевала француженка Хлоя Шевалье (+5,5).

Украину в женской гонке представили еще четыре биатлонистки: Валентина Семеренко заняла четвертую позицию (+8,4), Анастасия Меркушина финишировала шестой (+15,2), Вита Семеренко – 16-я (+1.12,3), а Юлия Журавок – 18-я (+1.13,2).

Завтра в рамках чемпионата Европы по биатлону пройдет две гонки: одиночная смешанная эстафета – в 13.00 и смешанная эстафета 4х6 км – в 16.00.

Расписание всех гонок европейского первенства и состав сборной Украины можно посмотреть по ссылке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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