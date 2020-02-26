Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах

26.02.2020, 18:30, Новости дня

Самый эпатажный актер российского кино Владимир Епифанцев после скандального развода ответил на все обвинения бывшей жены, актрисы Анастасии Веденской. Экс-супруга рассказала, как поймала мужа на измене с собственной подругой и как переживала тяжелый развод. В гостях у Андрея Малахова Епифанцев открыл всю правду о расставании с женой.

В частности, артист прокомментировал громкое интервью бывшей жены, в котором та рассказала о его измене с ее подругой, актрисой Анной Цукановой-Котт.

"Мне очень жаль Настю, что она была вынуждена рассказывать о каких-то неизбежных вещах, которые могут происходить в любых семьях", – отметил Епифанцев.

Актер уверен, что в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", где Веденская рассказала об измене супруга, она не была откровенна на 100 процентов. Впрочем, он не стал отрицать тот факт, что за десять лет совместной жизни в их семье было очень много скандалов, лжи и нервных срывов. При этом, актер отметил, что Анастасия – потрясающая женщина, которая всегда его понимала и любила. Однако когда она подсунула ему в карман диктофон, чтобы уличить в измене, он понял, что это "последняя капля".

Епифанцев также заявлял, что останется с женой и детьми несмотря ни на что, потому что они его "судьба и крест". Тем не менее, сейчас Владимир не принимает активного участия в воспитании двоих сыновей и практически не видится с ними. Веденская запрещает детям ездить в гости к отцу из-за его образа жизни: в небольшой комнате, которую он снимает, живут бесчисленные подруги 48-летнего артиста, там же постоянно проходят шумные вечеринки.

Сам актер подозревает, что запреты бывшей супруги – это банальная ревность к нынешней его возлюбленной. 24-летняя Юлия Семенова рассказала, что познакомилась с Епифанцевым пять лет назад: в соцсетях она увидела объявление о поиске девушек, желающих сниматься у Епифанцева, и так они встретились.

Сколько раз Владимир Епифанцев изменял жене в браке? Испугает ли правда о неверности Владимира его новую пассию? Почему дети не хотят общаться с актером? Сколько девушек живет дома у звездного артиста? Простил ли Епифанцев свою бывшую жену за откровенное интервью? Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".