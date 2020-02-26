Козак: В худшем случае коронавирус повлияет на курсы валют и экономику. Предприятия – банкроты будут увольнять сотрудников

26.02.2020, 18:30, Новости дня

При худшем сценарии развития событий распространение коронавируса серьезно повлияет на курсы валют и мировую экономику, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» финансист, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.

«Есть несколько сценариев и довольно сложно угадать, по какому из них будут развиваться события. Первый сценарий – оптимистический. В Китае коронавирус пошел на спад, в Европе и Корее его довольно быстро локализируют. Вроде бы есть понимание, как его лечить. В этом случае влияние инфекции будет несущественным. И ограничится, прежде всего, Китаем. На мировую экономику влияние окажется минимальным. Базовый сценарий предполагает, что «трясти» будет долго. В разных частях мира – карантин. В этом случае влияние на мировую экономику будет на уровне где-то 0,5–1%. Прежде всего, попадают цены на нефть, на услуги туристических компаний, будут задержки с производством автомобилей. Потому что запчасти – китайские. Этот сценарий наиболее вероятный. А третий сценарий – пессимистический. Это если вспышки инфекции будут зафиксированы не только в Ухане, но и других регионах Китая. А также в новых странах – например, Польше, России, где-нибудь в Африке, Азии и, не дай Бог, в Украине», – подчеркнул Козак.

По его словам, падение стоимости акций компаний на европейских биржах не означает наступление кризиса.

«В худшем случае распространение коронавируса в мире приведет к ограничениям в передвижении, логистике, повлияет на индексы, курсы валют и экономику в целом. Компании, остановив производство, не смогут расплачиваться с долгами. Финансовый кризис в итоге может перерасти в экономический. При банкротстве предприятий пойдут увольнения сотрудников. В таком случае возможна стагнация на мировом уровне. Падение индексов, которые мы наблюдаем сейчас, происходит довольно часто. Какого-то кризиса в этом нет. Они точно так же могут вернуться обратно. Как правило, ситуация стабилизируется за несколько дней или даже часов. Но при негативных сценариях это действительно может привести к кризису», – отметил Козак.

По данным Bloomberg, 24 февраля на европейских биржах отмечалось существенное понижение стоимости акций, которое аналитики связывают с сообщениями о вспышке коронавирусной инфекции в Италии. Обвалились в первую очередь акции компаний по выпуску предметов роскоши, туристических фирм и авиакомпаний. Так, котировки Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 7,2%, EasyJet – на 13%.

К вечеру 25 февраля в Италии подтвердили смерть 11 человек, заболевших COVID-19 – болезнью, которую вызывает новый коронавирус. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 33 странах. За сутки – 390 новых случаев. Общее число погибших составляет 34 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.