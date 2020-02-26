Путин потребовал жесткой реакции на произвол полиции

26.02.2020, 18:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии МВД потребовал предельно жестко реагировать на произвол и фальсификации со стороны полиции.

«Особое внимание (нужно) уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия. На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон», – передает его слова ТАСС.

Он также призвал принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что необходимо строго соблюдать требование о разумном сроке уголовного судопроизводства.

В июне 2019 года президент, комментируя дело журналиста Ивана Голунова, назвал это произволом со стороны правоохранительных органов.

Президент также призвал в 2020 году повысить уровень раскрываемости преступлений.



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