«Сибирь» – «Динамо» Рига. Камбэк хозяев в Новосибирске

26.02.2020, 18:30, Новости дня

В Новосибирске матчем между местной "Сибирью" и гостями из рижского "Динамо" завершился предпоследний игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Гости начали встречу уверенно, вели 2:0, но сибиряки сумели вырвать победу со счетом 4:2.

В середине первого периода счет открыл Эштон. А в самом начале второго Маршалл забил в ворота "Сибири" второй гол. К этому моменту рижане почти втрое превосходили хозяев по броскам в сторону ворот – 23:9. Однако постепенно преимущество "Динамо" сошло на нет.

Первый гол отквитал Руохамаа в середине второй 20-минутки, а в третьей на 49-й минуте Макаров восстановил равновесие. Психологическое преимущество перешло к "Сибири" и буквально черед 2 минуты Шаров вывел хозяев вперед. До конца матча еще один гол в ворота рижан провел Йокипакка.