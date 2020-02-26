Прокатчики мультфильма «Вперед» отреагировали на претензии из-за ЛГБТ-героя

26.02.2020, 18:30, Новости дня

Прокатная компания Disney Studios, которая занимается продвижением анимационного фильма «Вперед» в России, отказалась комментировать ситуацию с наличием в сюжете первого официального ЛГБТ-персонажа.

«Спасибо за письмо и проявленный интерес. От комментария откажемся», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее назвал мультфильм «идеологической диверсией». Он намерен обратиться в Минкультуры с требованием не выпускать картину в широкий прокат в России.

Всероссийская премьера мультфильма студии Pixar запланирована на 5 марта. В новом полнометражном детском фильме впервые появится персонаж-гомосексуалист. Речь идет о девушке-циклопе по имени Спектр, которая работает полицейским.



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