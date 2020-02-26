Кроме Тигипко, на должность премьера рассматривали кандидатуру Хорошковского – СМИ

26.02.2020, 18:30, Новости дня

Среди кандидатов на должность нового премьер-министра Украины, кроме бизнесмена Сергея Тигипко, рассматривали также кандидатуру бизнесмена Валерия Хорошковского. Об этом 26 февраля со ссылкой на свои источники сообщили сразу несколько изданий, в том числе «Украинская правда» и LB.ua.

И Тигипко, и Хорошковский ранее были вице-премьерами в первом правительстве Николая Азарова.

По словам источника «Украинской правды», решение об обновлении Кабинета Министров будет принято в ближайшие две недели.

Собеседники издания сказали, что президент Владимир Зеленский пока окончательно не решил, стоит ли менять премьер-министра Алексея Гончарука. Среди причин, почему глава государства стал думать о его замене, – слабая эффективность Кабмина и снижение доверия граждан к правительству и лично к Гончаруку, о чем свидетельствуют результаты соцопросов.

При этом источники LB.ua утверждают, что вопрос об отставке Гончарука и назначении Тигипко «решен на 99%».

«Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее», – объяснил собеседник издания, почему Зеленский рассматривает его кандидатуру.

«Буквы» выяснили, что, кроме Тигипко и Хорошковского, рассматривались также кандидатуры министра внутренних дел Арсена Авакова и исполнительного директора НАК Нафтогаз України Юрия Витренко. Последний, по данным издания, считали основным кандидатов на пост премьера еще неделю назад. Издание утверждает, что назначение Витренко лоббировал бизнесмен Игорь Коломойский, но переговоры якобы зашли в тупик, поскольку перед переходом на новую должность исполнительный директор НАК потребовал выплаты ему премию за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

«У Зеленского [после скандала с прослушкой кабинета Гончарука] было бы два пути: поменять Гончарука на еще одно молодое дарование (скажем, [замглавы Офиса президента Украины] Юлию Ковалив), чтобы потом было не жалко уволить, или же взять кого-то из бывалых. Здесь было три варианта – Хорошковский, Тигипко или Аваков. Причем Аваков именно третий в списке», – цитирую «Буквы» своего собеседника.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника первым сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. «Я действительно со многими людьми веду собеседования», – подчеркнул глава государства.

Гончарук тоже сказал, что проводил встречу с Тигипко, и заявил, что привык к слухам об отставке. «Нам действительно необходимо усилить правительство советниками, которые хорошо понимают, что такое промышленность», – отметил премьер.

Собеседники «Украинской правды» говорили, что Тигипко якобы тоже предлагали должность вице-премьера по вопросам экономики и промышленности.

Тигипко 60 лет. В 1997–1999 годах он был вице-премьер-министром в правительствах Павла Лазаренко и Валерия Пустовойтенко, в 2010–2012 годах – в правительстве Николая Азарова. В 2002–2004 годах возглавлял Национальный банк Украины. В 2010-м и 2014-м баллотировался в президенты страны.

В рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ в конце 2019 года, Тигипко с состоянием $407 млн занимает 17-е место.