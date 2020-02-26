Мария Шарапова уходит из большого тенниса

26.02.2020, 18:30, Разное

Известная российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить свою профессиональную карьеру в спорте. Соответствующее заявление она сделала в Instagram-аккаунте.

«Теннис я прощаюсь с тобой», — написала отечественная звезда в микроблоге. Как предполагается, Мария Шарапова прекращает заниматься этим видом спорта по различным причинам. В их число входят многочисленные травмы, которые не дали возможность знаменитости добиться больших успехов после вынужденного перерыва в связи со скандалом с допингом. Кроме того, ее четыре года назад отстранили от выступлений на чемпионатах на 15 месяцев, когда стало известно об употреблении Шараповой запрещенного химического вещества. Позже экс-первая ракетка планеты рассказала, что действительно пользовалась препаратом из-за нехватки магния в организме, предрасположенности к диабету и головокружения.

Два раза разрыв сухожилия правого плеча едва не оказался причиной ухода звезды из большого спорта. Сначала это произошло в 2007 году, когда врачи выявили проблему, и в 2017 году — при рецидиве. Далее травма дала о себе знать ровно один год назад, когда Мария Шарапова была прооперирована для возобновления сухожилия, но проблемы со здоровьем только лишь ухудшились после хирургических вмешательств.

В интернете пользователи назвали еще одну причину, по которой теннисистка прекращает участие в турнирах — она якобы ждет ребенка. На протяжении своей карьеры спортсменка 36 раз становилась победителем первенств WTA, а на Олимпийских играх в Лондоне она получила серебряную медаль. Стоит также упомянуть и пять побед Шараповой на таких престижных соревнованиях, как «Большой шлем».