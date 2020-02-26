Коронавирус и угроза глобального экономического кризиса

26.02.2020, 18:30, Новости дня

По сообщениям из Азии, там выявлены сотни новых случаев заражения коронавирусом, передает в среду агентство Reuters. В том числе в Южной Корее зафиксировано 169 новых инфицированных, включая одного американского военного. Опасные новые очаги болезни появились в Иране и Италии, а президент США Дональд Трамп намерен выступить со специальным заявлением вечером в среду, 26 февраля.

Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар накануне объявил, что в США пока зарегистрировано только 14 случаев заражения коронавирусом, причем заболевшие в большинстве своем либо побывали в Китае, либо тесно контактировали с зараженными людьми. Кроме того, коронавирусом заразились трое американцев, репатриированных из Уханя, и 40 американских пассажиров круизного судна Diamond Princess.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости отменить или ограничить спортивные и культурные мероприятия в стране на две недели, чтобы остановить распространение вируса в преддверии летних Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

По данным Reuters, всего в мире вирус поразил уже около 80 тысяч человек и привел к гибели свыше 2700 человек, из которых 2600 – это китайцы.

Россия ввела временный запрет на въезд в страну некоторых категорий китайских граждан. В свою очередь, Посольство Китая в РФ призвало московские городские власти положить конец дискриминационным мерам в отношении китайцев, причиной которым послужила угроза эпидемия коронавируса. В жалобе Посольства указывается на то, что такие шаги как избыточный мониторинг и ограничения против китайцев, особенно в общественном транспорте российской столицы, наносят ущерб двусторонним отношениям.

Те временем индекс мировых акций MSCI World за последние четыре сессии потерял около $3 триллионов рыночной капитализации.

Как передает агентство Bloomberg, в результате падения рынка ценных бумаг на фондовых биржах США и других стран суммарное состояние пятисот самых богатых людей мира к понедельнику сократилось ориентировочно на $139 млрд. Сильнее других пострадали гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос, лишившиеся по $4,8 млрд каждый. Главные неудачники среди российских миллиардеров – президент «Лукойла» Вагит Алекперов (минус $1,21 млрд), глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($692 млн) и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун ($508 млн).

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев полагает, что пандемия коронавируса может привести к глобальному экономическому спаду.

«А мировая экономика, в общем, готова к кризису, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Цикличность мирового экономического развития никто не отменял. Последний кризис был достаточно давно – в 2008-2009 годах. Сейчас сформировались новые «пузыри» – прежде всего, на финансовых рынках. И здесь вопрос в том, что может подтолкнуть ситуацию вниз. Коронавирус идеально подходит на роль спускового крючка».

Если начнется массовый сброс рискованных активов, то мало никому не покажется, говорит Игорь Николаев: «А Россия, российский рубль – рискованные активы. То, как падал тот же рубль в последние дни, лишний раз подтверждает, что в такие периоды от рискованных активов стремятся избавиться».

Проблема России еще и в том, что Китай – ее основной внешнеторговый партнер, утверждает профессор.

«КНР уже демонстрирует резкое снижение спроса на энергоресурсы. Некоторые эксперты исходят из того, что в марте распространение эпидемии может прекратиться. Ну а если будет не так? Тогда российская экономика окажется даже под большим влиянием негативного пресса, чем экономики других стран», – резюмировал Игорь Николаев.

Доцент экономического факультета МГУ, в прошлом помощник министра финансов РФ Олег Буклемишев тоже считает, что российская экономика в связи с распространением коронавируса весьма уязвима. По его мнению, Россия может попасть в «ловушку замедления роста китайской экономики».

«Спрос на сырьевые ресурсы в таких случаях обычно падает, и на нашем сырьевом экспорте это неизбежно отразится негативно, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки».

В то же время, как ему представляется, гораздо большая проблема для России кроется в вопросах импорта. «По той причине, что многие российские производители – и здесь КАМАЗ очень характерный, хотя и не единственный пример – серьезно зависит от поставок различного рода комплектующих и материалов из КНР, – пояснил он. – И такая зависимость в последние годы проявлялась все заметнее, что связано с попытками России из-за опасений санкций заменить западную продукцию и переориентироваться в первую очередь на китайских поставщиков».

Олег Буклемишев скептически оценивает официальную статистику российских властей о ситуации с коронавирусом: « Честно говоря, есть серьезные сомнения, что на территории России до сих пор нет ни одного заболевшего, когда их так много в Иране и европейских странах», – заключил он. По данным мировых информационных агентств, в Китае число умерших превысило 2.600, за пределами этой страны умерло почти 50 человек, в том числе 11 – в Италии и 16 – в Иране. Появились сведения о первых зараженных в Кувейте, Бахрейне, Афганистане, Ираке и Омане. Турция, Пакистан и Армения объявили о временном закрытии границы с Ираном.