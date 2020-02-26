Стена «Битлз» появилась в английском консульстве в Екатеринбурге

26.02.2020, 18:30, Новости дня

Стена "Битлз" появилась в английском консульстве в Екатеринбурге. Здесь вывесили картины, созданные британским художником Карлом Стимпсоном в стиле поп-арт. Об этом сообщает ГТРК "Урал". Как рассказали организаторы, открытие стены почета легендарных музыкантов приурочено ко дню рождения гитариста "Битлз" — великого Джорджа Харрисона.

"Вести" уже рассказывали, что работы художника из Англии на протяжении долгого времени можно было увидеть в Ельцин-центре. Теперь автор работ подарил часть своих картин, посвященных знаменитым музыкантам, консульству.

Как известно, в 2009 году в уральской столице состоялось официальное открытие памятника "Битлз" — кстати, первого в России. По словам генконсула Великобритании в Екатеринбурге Ричарда Дьюэлла, теперь памятное место в честь легендарной группы есть и в официальном представительстве Британии на Урале.

Текст:

ГТРК "Урал"



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