Заслуженный учитель РФ призвал не винить интернет в экстремизме школьников

26.02.2020, 18:26, Новости дня

Отсутствие должной психологической поддержки учеников, а не экстремистские паблики в интернете, ведет к таким проявлениям агрессии среди школьников, как нападение на одноклассников или педагогов, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

В Саратове ФСБ предотвратила вооруженное нападение двух 14-летних подростков на школу. Как выяснилось позже, оба мальчика были подписаны на различные интернет-сообщества, посвященные массовым убийствам и суициду.

«Связь с интернетом – поверхностная, не стоит думать, что он во все виноват. Здесь гораздо более глубокие причины, которые нужно понимать. У нас огромное количество ребят сегодня не очень здоровых. Если брать данные Союза педиатров России, у нас полностью здоровых только 12,5 %. Это не значит, что остальные инвалиды, но на первом месте находятся психоневрологические заболевания. С этим нужно считаться, это нужно понимать», – говорит Ямбург.

Также учитель рассказывает, что РФ находится на одном из первых мест по суициду в Европе, а также среди школьников часто встречается буллинг. В связи с этим к подобному поведению детей нужно быть готовым, и прежде всего это вопрос квалификации педагога. Учитель должен внимательно наблюдать, что происходит с каждым ребенком, а также разговаривать, ведь в интернет школьники в первую очередь погружаются из-за одиночества.

«Триггером может быть все, что угодно: несчастная любовь, издевательства товарищей по классу, упреки родителей и многие другие вещи. Нет никаких серьезных исследований, которые бы доказывали вину интернета. Нужно не по верхам скакать, по интернету, а перестать экономить на спичках – каждое учебное заведение должно иметь психолого-педагогическую службу сопровождения», – считает Ямбург.

Учитель уверен, что введение высококвалифицированных специалистов поможет регулярно фиксировать эмоциональное состояние детей и будет предотвращать агрессию. Также он убежден, что бороться с подобного рода пабликами бесполезно, так как закроют один – в каких-то менее доступных источниках появится другой. Если детям будут уделять внимание, они и не станут проводить в интернете такое количество времени.

Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил учительницу кухонным ножом в живот. По словам одноклассников, подросток был одним из самых спокойных учеников в классе. При этом СМИ обнаружили в соцсетях мальчика множество фотографий и цитат американских школьников, устроивших массовую стрельбу в школе Колумбайн в 1999 году.