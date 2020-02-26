Россия перебросила в Сирию новейший самолет-разведчик

26.02.2020, 18:26, Новости дня

Россия направила в Сирию самолет-разведчик Ту-214Р, сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель».

В публикации канала сообщается, что самолет прибыл в провинцию Идлиб.

В 2017 году газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие самолеты российские ВКС использовали в Сирии. В их числе были дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, штурмовики Су-25, многоцелевые истребители Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35С, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и самолет комплексной разведки Ту-214Р.



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