Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

26.02.2020, 18:24, Новости дня

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Как сообщает «Интерфакс», дату утвердили на встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон.

Провести голосование 22 апреля предложил ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас. «22 число — это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем. Этот выходной день не будет компенсирован за счет других выходных или праздничных дней», — сказал он.

По его словам, выбор даты обусловлен тем, что 19 апреля заканчивается православный пост и проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан.

13 февраля президент Владимир Путин сообщил, что в рабочую группу поступило более 500 предложений по поправкам в Конституцию.

Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

The Insider ранее публиковал материал об основных идеях поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию.