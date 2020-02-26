«Мужичок с гармошкой»: Дмитрий Нагиев сыграл на аккордеоне для американских полицейских

26.02.2020, 18:21, Разное

Отечественный актёр театра и кино, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев на странице в Instagram обнародовал тизер фильма «Гудбай, Америка». Артист сыграл в картине главную роль, перевоплотившись в эмигранта – «заокеанского мужичка с гармошкой», играющего на аккордеоне для американских полицейских.
Дмитрий Нагиев чаще всего в кино исполняет роли бизнесменов или «криминальных элементов», но при этом с лёгкостью может перевоплотиться практически в любого персонажа, что и продемонстрировал в ленте Сарика Андреасяна. Фильм «Гудбай, Америка» в конце апреля текущего года выйдет на экраны, но кадры из него можно увидеть в недавно появившемся тизере. Нагиев в картине играет главного персонажа – русского эмигранта Георгия, живущего в США. В ролике актёр сидит на пороге дома и наигрывает какую-то незамысловатую мелодию на аккордеоне, а подъехавшие стражи правопорядка требуют прекратить играть и не нарушать тишину.

В подписи к посту Дмитрий Нагиев с юмором констатирует, что съёмки оказались непродолжительными, чему он очень рад, так как «истосковался по родине». Артист также заметил, что русскому человеку «не нужен Беверли-Хиллз», так как у него есть улица Энтузиастов. Подписчики в комментариях к публикации признаются, что с нетерпением ожидают премьеры фильма, поскольку сцена из тизера их весьма заинтриговала.



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