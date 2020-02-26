Пользователи из РФ смогут задать вопросы Microsoft о судьбе Windows 7

26.02.2020, 18:21, Разное

Жители РФ теперь смогут задать сотрудникам Microsoft вопросы, которые касаются прекращения поддержки операционной системы Windows 7. «Горячая линия» заработала в отечественном филиале IT-корпорации.
В пресс-службе корпорации отметили, что «горячая линия» была открыта по требованиям пользователей. Если те не нашли по каким-то причинам ответы на собственные вопросы в материалах и инструментах, предназначенных для облегчения перехода на десятую версию «операционки», то Microsoft предлагает обратиться за помощью на русскоговорящую линию. Она работает с 8:00 до 20:00 каждый день до 17 марта нынешнего года.

В числе наиболее популярных вопросов можно назвать следующие: сможет ли нормально функционировать персональный компьютер на операционной системе Windows 7, и совместимо ли программное обеспечение с данной платформой.

Американская компания прежде подтвердила, что «семерка» продолжит работать на ПК после 14 января этого года, но предупредила юзеров о возможных рисках в сфере информационной безопасности. Касательно совместимости, фирма отметила, что ПО в Windows 7 станет работать и в десятой версии.



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