Путин потребовал наказывать организаторов «групп смерти»

26.02.2020, 18:19, Новости дня

Президент Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что организаторы «групп смерти» и действующие в интернете радикалы должны понести наказание.

«В поле вашего постоянного внимания должно находиться интернет-пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, к совершению правонарушений. Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели – нести заслуженное наказание», – передает его слова ТАСС.

Также он поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и соцсетям, которые пропагандируют наркотики, передает РИА «Новости».

«Кроме того, прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете», – сказал Путин.

Президент призвал правоохранителей в целом активнее работать в интернет-пространстве, не допустив вовлечения несовершеннолетних в преступность через Сеть.

«Важный и объемный участок вашей работы – это профилактика правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. Несмотря на снижение подростковой преступности за прошедший период, о котором я уже говорил, важно наращивать активность на этом направлении, подключать к работе с трудными подростками, с группами риска и общественные и религиозные организации», – сообщил он.

Путин призвал «максимально ответственно» подойти к обеспечению безопасности детских и образовательных учреждений.

Между тем, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил что МВД в 2019 году создало подразделения по борьбе с наркоугрозой в интернете и по борьбе с киберпреступностью.

В январе Путин назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в «группы смерти».