Чапкис: Сальвадор Дали зашел за кулисы ко мне: «А, так у тебя в ногах моторчики». Подошел, пощупал

26.02.2020, 18:18, Новости дня

Украинский хореограф Григорий Чапкис в интервью основателю издания «ГОРДОН» журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что к нему за кулисы заходил знаменитый художник Сальвадор Дали.

«Чтобы на меня обратили внимание, мне нужно было ползти, мне нужно было делать различные трюки. Из всего, что я делал, лучше всего я делал ползуночки. До сих пор говорят, что «Чапкиса никто не превзошел». Все остальное, что я натанцевал, ушло на второй план. Так что с этим ползунком я имел встречу и с Сальвадором Дали… Он зашел за кулисы и увидел меня. «А, так у тебя в ногах моторчики». Подошел, пощупал», – сказал Чапкис.

По его словам, Дали «пришел с группой хиппи».

«У него в пиджаке был омлет. (Прикалывался. – «ГОРДОН») Да. И вокруг него грязная какая-то группа людей, оборванцев, которые сопровождали его. …Он пошутил, сказал: «Да, есть [моторчики]». И все газеты написали о том, что Сальвадор обнаружил у одного из украинских казаков моторчики, вставленные в колени. И народ поверил. И на всех концертах хотели ко мне подойти пощупать, увидеть, что это такое», – отметил Чапкис.

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

25 февраля хореографу Чапкису исполнилось 90 лет. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил артиста орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Сальвадор Дали (1904–1989) – испанский живописец, представитель сюрреализма.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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