Гульнара Каримова предлагает отказаться от активов в обмен на помилование

26.02.2020, 18:14, Новости дня

Находящаяся в заключении дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова попросила нового лидера страны Шавката Мирзиеева освободить ее в обмен на конфискацию ее оставшихся активов в размере 686 миллионов долларов.

47-летняя Каримова была отправлена в тюрьму в марте 2019 года за нарушение условий домашнего ареста. В 2015 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинениям в хищениях и вымогательствах.

В опубликованном в среду открытом письме Мирзиееву Каримова заявила, что ей не сказали, как долго ей предстоит находиться в тюрьме, и попросила освободить ее, ссылаясь на проблемы со здоровьем и необходимость срочной операции.

В обмен на это Каримова предлагает прекратить сопротивление попыткам правительства конфисковать ее активы в размере 686 миллионов долларов, замороженные властями Швейцарии.

Каримова добавила, что узбекские власти уже конфисковали ее активы на сумму 1,2 миллиарда долларов.

В августе прошлого года прокуратура Узбекистана сообщила о запуске нового расследования в отношении Каримовой, в частности, по подозрению в незаконной приватизации государственной собственности, однако официальной информации о вынесении ей приговора не поступало.



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