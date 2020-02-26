Шумер предлагает ассигновать 8,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом

26.02.2020, 18:14, Новости дня

Глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер представил запрос на финансирование на сумму 8,5 миллиарда для активизации усилий по борьбе с коронавирусом, сообщил в среду помощник сенаторов-демократов.

Шумер хочет завершить работу над инициативой в среду, представив ее в качестве альтернативы плану администрации Трампа, которая попросила Конгресс выделить 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

«Конгресс должен действовать быстро, чтобы дать отпор угрозе международного кризиса в сфере здравоохранения, – сказал Шумер. – Это предложение обеспечит остро необходимые ресурсы для международной борьбы с коронавирусом. Американцы должны знать, что их правительство готово взять ситуацию под контроль, прежде чем коронавирус доберется до наших жителей. Я призываю Конгресс быстро принять решение по данному предложению. Время играет решающую роль».

По словам Шумера, суммы, запрошенной Трампом, недостаточно: его запрос предусматривает новое финансирование в размере всего 1,25 миллиарда долларов. Для сравнения, на борьбу с эпидемией гриппа в 2006 году Конгресс выделил 6 миллиардов долларов.

Демократы также недовольны тем, что администрация предлагает перенаправить средства, выделенные на борьбу с вирусом Эбола.

«Америка должна готовиться ко всем инфекционным заболеваниям и агрессивно бороться с ними, – говорится в заявлении Шумера. – Для выполнения этой миссии нам нужен комплексный план и мощные ресурсы. Администрация Трампа пока не разработала такой план и не запросила у Конгресса надлежащее количество ресурсов».

Шумер предлагает выделить 1,5 миллиарда долларов Центрам по контролю и предотвращению заболеваний, 3 миллиарда Чрезвычайному фонду общественного здравоохранения и соцобеспечения, 2 миллиарда – на возмещение расходов штатов и властей местного уровня, 1 миллиард резервному фонду USAID по угрозам в сфере здравоохранения и еще 1 миллиард Национальным институтам здравоохранения.