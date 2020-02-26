Экс-глава службы экономической разведки Франции станет ведущим на RT France

26.02.2020, 18:12, Новости дня

Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе станет ведущим программы о геополитике на телеканале RT France.

Программа La Source («Источник») будет выходить выпусками по 13 минут дважды в месяц. Темами программы станут вопросы  дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки. Первый выпуск «Источника» ожидается уже в марте, передает RT.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», – отметил Жюйе.

Глава RT France Ксения Федорова счастлива, что такой человек как Жюйе будет работать с RT. «Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», – отметила она.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Появилось видео дорожного конфликта военных РФ и США в Сирии

20.01 / В Берлине Путин опоздал на фотосессию участников саммита по Ливии. Видео

06.02 / 1+1 — украинский полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников

07.02 / На Урале пенсионерка заблокировала дорогу везущему китайцев на карантин автобусу

23.02 / Россияне с лайнера Diamond Princess прибыли в Казань, им предстоит карантин

30.01 / Принять предложение мира в обмен на деньги по «сделке Трампа» могут палестинские элиты, но не народ – востоковед Мишин

20.02 / Илон Маск купил акции Tesla на $10 млн

19.02 / Переводчик зондеркоманды попросил не депортировать его из Канады

07.02 / Подразделение космического интернета Илона Маска планируют вывести на биржу

14.02 / Джим Керри двусмысленной шуткой смутил журналистку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика