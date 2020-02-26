Арестованы подозреваемые в подготовке массовых убийств саратовские подростки

26.02.2020, 18:12, Новости дня

Волжский районный суд города Саратов арестовал двух подростков по подозрению в подготовке массовых убийств в школе, сообщили в пресс-службе суда.

«Один из подростков арестован на два месяца, он пробудет под стражей до 25 апреля», – сообщили в суде ТАСС.

«Суд избрал второму подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в пресс-службе СУ СК по региону.

Напомним, ФСБ задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. Злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, в ходе обыска у подростков нашли обрез охотничьего ружья.



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