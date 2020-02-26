Арестованы подозреваемые в подготовке массовых убийств саратовские подростки

26.02.2020, 18:12, Новости дня

Волжский районный суд города Саратов арестовал двух подростков по подозрению в подготовке массовых убийств в школе, сообщили в пресс-службе суда.

«Один из подростков арестован на два месяца, он пробудет под стражей до 25 апреля», – сообщили в суде ТАСС.

«Суд избрал второму подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в пресс-службе СУ СК по региону.

Напомним, ФСБ задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. Злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, в ходе обыска у подростков нашли обрез охотничьего ружья.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / В мире: Расстрел военных США в Афганистане выгоден Трампу

03.02 / Бармен в Москве сломал шею клиенту при подаче коктейля

10.01 / Иран назвал необоснованной версию о ракете при крушении Boeing

19.02 / Нефть подорожала после падения на опасениях за влияние коронавируса на спрос

03.02 / В случае выборов в Раду высокие шансы попасть в парламент имеют только четыре партии – опрос

31.01 / Роскосмос и Минобороны одобрили новую модификацию ракеты-носителя «Ангара»

19.02 / Турецкая военная операция в Идлибе начнется внезапно, посреди ночи – Эрдоган

03.02 / Эрдоган вновь отказался признавать Крым российским

09.02 / Песков объяснил поведение Лукашенко

14.02 / ЦИК начал подготовку к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика