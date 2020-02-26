Евгения Павлова выиграла суперспринт на биатлонном Евро-2020

26.02.2020, 18:06, Новости дня

В белорусских Раубичах завершился первый день чемпионат Европы по биатлону. Вторым видом программы турнира стал женский суперспринт, в котором победу праздновала "стреляющая лыжница" из сборной РФ Евгения Павлова.

В решающий забег по итогам квалификации отобрались 30 лучших спортсменок и среди них числились четыре россиянки — Павлова, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева. У последней с самого начала не задалась стрельба и она отвалилась от группы лидеров.

Павлова всю гонку провела в первой тройке. А на последней стрельбе вышла в лидерв и золото не упустила. Сливко в итоге заняла 9-е место, Кайшева – 11-е, а Поршнева – 22-е. Призерами гонки стали представительница Украины Елена Пидгрушная и француженка Хло Шевалье.



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