Друга британской королевской семьи обвинили в насилии над несовершеннолетними

26.02.2020, 18:06, Новости дня

Финско-канадского миллионера Питера Нюгарда обвинили в изнасиловании несовершеннолетних. Из-за этих обвинений глава модной корпорации Nygard International лишился работы, пишет New York Post.

По информации издания, ФБР и полиция Нью-Йорка провели обыски в офисе компании на Манхэттене.

"Учитывая важность благополучия тысяч работников Nygard International, постоянных покупателей и бизнес-партнеров Питер Нюгард принял решение отказаться от поста главы компании", – сообщил представитель бизнесмена Кен Фридман.

Проверку в отношении Нюгарда начали после того, как 13 февраля десять девушек подали на него заявление. Они утверждают, что были изнасилованы во время вечеринок, которые проходили в особняке миллионера на Багамских островах.

Истицы, среди которых оказались 14-летние подростки, пожаловались, что 78-летний бизнесмен заманивал их к себе в особняк, обещая устроить на работу в качестве моделей. По некоторым данным, Нюгард также использовал корпоративный самолет, чтобы доставлять девушек в разные на территории США.

Американское издание сообщает, что сам Нюгард сотрудничает со следствием.

Журналисты выяснили также, что Нюгард – приятель британского принца Эндрю, которого ранее также обвиняли в изнасилованиях и растлении несовершеннолетних. На фоне этого скандала Эндрю сложил с себя все королевские полномочия и отказался от попечительства над рядом благотворительных организаций.

Как пишет Daily Mail, принц Эндрю с бывшей женой и детьми останавливался в доме Нюгарда на Багамах.