Топ-менеджеры мировых компаний не имеют представления о последствиях коронавируса

26.02.2020, 18:06, Новости дня

Топ-менеджмент мировых компаний не имеет ни малейшего представления о влиянии вспышки коронавируса и о том, как она повлияет на их компании, сообщил портфельный менеджер изданию CNBC.

Многие компании подчеркивают, что их деятельность пострадает от вируса, а некоторые уже приняли меры предосторожности. Но Питер Таселаар, партнер-основатель инвестиционной компании Lucerne Capital Management, специализирующейся на континентальной Европе, сказал, что мир находится только "в середине" вспышки.

"Я думаю, что все заявления менеджмента имеют обратную картину. Все релизы и прогнозы о доходах в некотором роде включают, возможно, один месяц коронавируса, и мы действительно находимся в разгаре этого, может быть… это может длиться еще шесть месяцев. И даже руководство не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет", — сообщил он.

Руководители компаний предупреждают о последствиях вспышки в недавних отчетах о доходах, но многие из них звучат оптимистично.

Ильхам Кадри, генеральный директор Solvay, международной химической компании, базирующейся в Бельгии, сообщил CNBC, что "мы ожидаем, что влияние (на доходы) только в первом квартале составит 4%". Карлос Таварес, исполнительный директор автопроизводителя PSA, также сказал CNBC, что "пока что у нас хорошая ситуация".

Между тем, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила ранее, что она реализует ряд мер по снижению воздействия вируса, в том числе позволит сотрудникам брать неоплачиваемый отпуск.

В Lufthansa также сообщили, что еще слишком рано оценивать полное воздействие вируса. Европейские авиакомпании в среду торговались на бирже с понижением примерно на 3%.

Таселаар из Lucerne Capital Management заявил, что не надеется на 2020 год в плане доходов компании.

"Вероятно, вы смотрите на год упущенной выгоды для многих компаний", — сказал он CNBC.