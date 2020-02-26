Топ-менеджеры мировых компаний не имеют представления о последствиях коронавируса

26.02.2020, 18:06, Новости дня

Топ-менеджмент мировых компаний не имеет ни малейшего представления о влиянии вспышки коронавируса и о том, как она повлияет на их компании, сообщил портфельный менеджер изданию CNBC.

Многие компании подчеркивают, что их деятельность пострадает от вируса, а некоторые уже приняли меры предосторожности. Но Питер Таселаар, партнер-основатель инвестиционной компании Lucerne Capital Management, специализирующейся на континентальной Европе, сказал, что мир находится только "в середине" вспышки.

"Я думаю, что все заявления менеджмента имеют обратную картину. Все релизы и прогнозы о доходах в некотором роде включают, возможно, один месяц коронавируса, и мы действительно находимся в разгаре этого, может быть… это может длиться еще шесть месяцев. И даже руководство не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет", — сообщил он.

Руководители компаний предупреждают о последствиях вспышки в недавних отчетах о доходах, но многие из них звучат оптимистично.

Ильхам Кадри, генеральный директор Solvay, международной химической компании, базирующейся в Бельгии, сообщил CNBC, что "мы ожидаем, что влияние (на доходы) только в первом квартале составит 4%". Карлос Таварес, исполнительный директор автопроизводителя PSA, также сказал CNBC, что "пока что у нас хорошая ситуация".

Между тем, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила ранее, что она реализует ряд мер по снижению воздействия вируса, в том числе позволит сотрудникам брать неоплачиваемый отпуск.

В Lufthansa также сообщили, что еще слишком рано оценивать полное воздействие вируса. Европейские авиакомпании в среду торговались на бирже с понижением примерно на 3%.

Таселаар из Lucerne Capital Management заявил, что не надеется на 2020 год в плане доходов компании.

"Вероятно, вы смотрите на год упущенной выгоды для многих компаний", — сказал он CNBC.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Терлюга первой в истории Украины выиграла олимпийскую лицензию с каратэ

25.02 / Инцидент на карнавале в Германии: действия злоумышленника не были спонтанными

24.01 / Экстрадированный из Израиля россиянин признал в суде США свою вину

29.12 / Узбекистанскую блогерку освободили из психиатрической клиники после трех месяцев принудительного лечения

11.02 / Белоруссия рассказала спецслужбам Литвы о «засекреченном инциденте» на БелАЭС

24.02 / Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса

25.02 / МИД Украины вызвал посла Сербии на ковёр из-за стенда из Крыма

16.02 / Послу России в Турции пригрозили «небоскребом из черепов» российских военных

30.12 / Модели Лисовской, обвиняемой в совращении девочки, стало плохо в суде

20.01 / В Госпогранслужбе подтвердили, что Микитась пытался вылететь из Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика