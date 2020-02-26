Chery назвала российские цены нового 7-местного кроссовера Tiggo 8

26.02.2020, 18:06, Новости дня

Пока компания раскрыла цену только самой дорогой 7-местной комплектации Prestige, с которой 1 марта начнутся российские продажи нового кроссовера Tiggo 8.

Цена составит 1 699 000 рублей, а с учетом выгод скидочных программам — 1 479 000 рублей. В оснащение входят 6 подушек безопасности, система стабилизации Bosch в версии 9.3, помощник при экстренном торможении, системы помощи при старте в гору и при спуске с горы (HDC).

В комплектацию Prestige также войдут 18-дюймовые алюминиевые литые диски, система мониторинга давления и температуры в шинах, светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар, система камер кругового обзора в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, полный «зимний» пакет, электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, электропривод складывания зеркал и бесконтактное открытие двери багажника.

Окраска кузова металлик входит в стоимость автомобиля и доступна в следующей цветовой гамме (зеркала и ручки в цвет кузова): черный, красный, синий, белый, серый и золотистый.

Кроссовер оснащается безальтернативным 2-литровым турбомотором с распределенным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. Мощность составляет 170 л.с. и крутящим моментом в 250 Нм. Коробка передач — вариатор (CVT). Кроссовер достигает 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость — 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — 8,2 л/100 км, причем мотор адаптирован под 92-й бензин. В настройках водитель может выбрать режим Eco или Sport. Привод — только передний.

Позднее на рынок выйдут базовая 5-местная версия Active и средняя 7-местная комплектация Family.

Текст:

АвтоВести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Депутат предрек появление в России «Яндекс.Скорой» и «Яндекс.Полиции»

18.02 / В Китае из-за вспышки коронавируса отменили 78 тыс. авиарейсов

06.02 / Кэти Перри начала сотрудничать с британским принцем Чарльзом в Индии

31.01 / Глава Керчи все-таки уйдет в отставку после скандального визита к ветеранам. На увольнении настоял глава Крыма

16.01 / Турция сняла запрет на Wikipedia

20.02 / Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году

17.02 / Вести.net: армия США будет использовать очки смешанной реальности

30.01 / В отношении отца, бросившего детей в Шереметьеве, возбудили дело об истязании

29.12 / В российском МИД создали департамент по информационной безопасности

13.02 / Приднестровье захотело увеличить число российских миротворцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика