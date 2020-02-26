«Ни одной взятки». Богдан показал, сколько заработал в Офисе президента

26.02.2020, 18:06, Новости дня

26 февраля бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook справку о доходах, в которой указано, что на этой должности он заработал около 200 тыс. грн.

«Для различных критиков моего финансового состояния: за время работы ни одной взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность», – написал Богдан.

В документе указано, что на должности главы ОПУ Богдан получал в районе 40 тыс. грн в месяц, только в декабре 2019 года – 50 тыс. грн. При этом деньги он фактически не получал и хранил их на счете Государственной казначейской службы.

Согласно второму обнародованному документу, Богдан решил перечислить на счет фонда «Таблеточки», который помогает онкобольным детям, около 113 тыс. грн.

Трохи лонгріду в стрічку. Галас трохи вщухнув, тепер можу спокійно прокоментувати події останніх днів.Ми прийшли в… Posted by Андрей Богдан on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан своей отставки не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

17 февраля экс-глава ОПУ опубликовал фото, на котором позирует в пляжной одежде на фоне океана и написал: «Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь».