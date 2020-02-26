Подростки, подозреваемые в подготовке массового убийства в школе, арестованы

26.02.2020, 18:06, Новости дня

В Саратове арестовали двух подростков, подозреваемых в подготовке убийства в школе. Такое решение принял Волжский районный суд Саратова. Несовершеннолетние будут находиться под стражей до 25 апреля.

Как сообщили в региональном следственном управлении, следователи ходатайствовали перед судом об аресте.

"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится на сайте управления.

В отношении 14 и 15-летнего юношей возбуждено дело о приготовлении к убийству двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 и пункты «а, ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

Ранее 26 февраля суд арестовал еще одного их сообщника – 14-летнего подростка.



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