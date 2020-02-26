Президент предложил закрепить в Конституции регулярный пересмотр потребительской корзины

26.02.2020, 18:05, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по поправкам в Основной закон предложил подумать о закреплении в Конституции обязательного регулярного пересмотра потребительской корзины.

На встрече член Совета Федерации Светлана Горячева предложила подумать о включении в поправки положения о прожиточном минимуме и МРОТ, передает ТАСС.

«Скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины», – ответил ей Путин.

Вместе с тем глава государства усомнился в необходимости записать в Основной закон норму, которая обязывает граждан заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.

«Я говорил об этом неоднократно на различных мероприятиях, что граждане обязаны следить за своим здоровьем и уделять этому должное внимание, в том числе заниматься физической культурой и спортом. И уж точно совершенно должны делать это в отношении своих детей. Надо ли это прописывать в конституции, такую обязанность для граждан дополнительно? Я, честно говоря, не готов ответить», – сказал Путин.

По его мнению, в данном случае нужна консультация со специалистами в области конституционного права. Вместе с тем президент добавил, что сама по себе идея правильная.

В среду в ходе встречи президента с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию глава государства согласился внести в Конституцию тезис об уважении труда, поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников и выразил поддержку идее о закреплении в Основном законе особого отношения к детям.



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