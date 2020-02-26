День голосования по Конституции решено сделать оплачиваемым выходным

26.02.2020, 18:05, Новости дня

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что день общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию 22 апреля будет оплачиваемым выходным.

Он отметил, что дата уже согласована, передает РИА «Новости».

«Владимир Владимирович согласился с этим», – сказал Крашенинников.

Президент Владимир Путин, между тем, попросил членов рабочей группы продолжать работу в регионах, чтобы обеспечить легитимное принятие закона о поправках в Конституцию, передает ТАСС.

«Моя большая просьба к вам не прекращать работу. Потому что, как я уже говорил, закон о поправках в конституцию будет принят только в том случае, если результаты плебисцита, всероссийского голосования будут положительными, если граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения», – сказал он.

Президент добавил, что для того, чтобы граждане понимали, о чем идет речь, и чтобы определиться, стоит ли предложение поддерживать, нужно вести работу в регионах.

Ранее сенатор Андрей Клишас в ходе встречи рабочей группы по поправкам с Путиным предложил провести голосование по поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.



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