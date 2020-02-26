В интернете обсудили умную стратегию Apple на 2020 год

26.02.2020, 18:04, Разное

В интернете обсудили новую умную стратегию компании Apple по работе с потребителями на 2020 год. Производитель из Купертино намеревается удовлетворить армию собственных поклонников, а также существенно расширить присутствие за счет отправки на рынок двух продуктов с минимальным разрывом по времени.

Одна из новинок будет представлять собой топовый продукт, тогда как вторая – бюджетную разработку с производительной аппаратной частью. Apple подготовила для 2020 года iPhone 12, а также преемника аппарата SE с бюджетным ценником.

Говоря о модели 12, стоит отметить изменением габаритов устройства в сравнении с предшественником на 0,25 дюйма, дойдя до отметки в 6,1”. При этом версия Max получит диагональ 6,7”. Предположительно, вместо LCD станет использоваться OLED-дисплей. Толщина увеличится примерно на 10%. 5G-антенна станет доступна для всех версий модели. Пока остаётся не известным, будет ли это продукт Apple либо Qualcomm.

Среди наиболее известных обновлений выделяется 3D-камера, дисплей iPhone ProMotion, работающий на частоте 120 Гц. Помимо этого, встроенный в экран дактилоскопический сканер Touch ID в качестве дополнения для Face ID. Смартфон iPhone SE2 предлагают купить за $399. При этом девайс сможет показать производительность, не уступающую iPhone 11. Известно, что первый iPhone 2020 года станет доступен в массовом выпуске в марте.