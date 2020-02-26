Коронавирус добрался до Латинской Америки

26.02.2020, 17:58, Новости дня

В Бразилии зафиксирован первый на территории Латинской Америки случай заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Луис Энрике Мандетта.

Коронавирус был выявлен у 61-летнего мужчины, который вернулся в  Сан-Паулу из Италии, где он был с 9 по 21 февраля. Повторные анализы подтвердили наличие у бразильца вируса, передает РИА «Новости».

Ранее первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Греции. В Италии число жертв коронавируса достигло 12 человек,  всего в стране зафиксировано 374 случая заражения.

Ростуризм порекомендовал туристам не посещать Италию, Южную Корею и Иран после сообщений о росте числа заболевших коронавирусом в этих странах.



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