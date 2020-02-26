Путин указал на необходимость отражать разные трактовки исторических событий

26.02.2020, 17:58, Новости дня

Президент Владимир Путин сообщил о необходимости отражать различные трактовки исторических событий, чтобы история как наука «не свелась к постулатам, кем-то однажды заданным».

«История это наука и здесь разные трактовки возможны, разные точки зрения по поводу того, что и в какие времена происходило и как это оценивать. Согласен, здесь нужны такие формулировки, которые бы не свели всю историческую науку к каким-то постулатам, кем-то однажды заданным», – сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

Он отметил, что такому подходу следует уделить особое внимание, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин назвал уместным аккуратно прописать в российской Конституции норму о защите правды о Великой Отечественной войне.



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