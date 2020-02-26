Лига Европы. Анонс матча 1/16 финала «Бенфика» – «Шахтер»

26.02.2020, 17:54, Новости дня

Донецкий «Шахтер» сыграет против «Бенфики» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок начнется 27 февраля в 22.00 на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Трансляция. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Судья. Поединок между «Шахтером» и «Бенфикой» обслужит Бьорн Кейперс из Нидерландов. Ранее Кейперс работал на двух матчах «Шахтера»: против «Лиона» на групповом этапе Лиги чемпионов 2018/19 (1:1) и против «Севильи» в полуфинале Лиги Европы 2015/16 (1:3).

История встреч. «Шахтер» и «Бенфика» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Тогда украинский клуб победил со счетом 1:0 в Лиссабоне, а «Бенфика» выиграла в Донецке со счетом 2:1. Тогда никто из команд не вышел в плей-офф турнира.

Форма команд. «Бенфика» после 22-го тура чемпионата Португалии идет на первом месте в турнирной таблице и опережает «Порту» на одно очко. В последних пяти матчах чемпионата «Бенфика» одержала три победы и потерпела два поражения.

«Шахтер» в чемпионате Украины опережает «Динамо» на 14 очков после 19-ти туров и идет на первом месте. В последнем туре донецкая команда на последних минутах обыграла черниговскую «Десну».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы. «Шахтер» на ОСК «Металлист» в Харькове обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. На 56-й минету Алан Патрик открыл счет в матче, на 67-й Пицци сравнял счет, а на 72-й Коваленко сделал счет 2:1.

Прогноз. Букмекерская контора William Hill считает «Бенфику» фаворитом матча. На успех игроков португальской команды ставки принимаются с коэффициентом 1,83. На «Шахтер» – 4,0, а на ничью – 3,75.

Потери. За «Шахтер» не смогут сыграть из-за травм израильский полузащитник Манор Соломон и украинский хавбек Александр Пихаленок.

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Ориентировочные составы по версии УЕФА.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Алехандро Гримальдо, Андреас Самарис, Адель Таарабт, Пицци; Юлиан Вайгль, Рафа Силва, Карлос Винисиус.