Российский суд оставил под стражей американца, задержанного в Москве в августе

26.02.2020, 17:52, Новости дня

Московский суд оставил под стражей бывшего американского морского пехотинца, которого обвиняют в оказании сопротивления полицейским при задержании.

28-летний техасец Тревор Рид был задержан в Москве в августе прошлого года. Однако о его деле, которое может стать очередным раздражителем в российско-американских отношениях, стало известно лишь во вторник из сообщений газеты New York Times и агентства ТАСС. В среду суд подтвердил информацию о задержании Рида, сообщив, что его дело будет рассмотрено в марте.

Получить комментарии от адвоката Рида и его родственников пока не удалось. По выдвинутым обвинениям ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

По версии обвинения, Рид, находясь в пьяном виде, оказал сопротивление полицейским в машине, когда его задержали. В ходе предварительного следствия американец не признал свою вину.

Как рассказал New York Times отец Рида, адвокат и его родственники считают обвинения ложными. Он призвал американское правительство уделить внимание данному делу.

Посольство США в Москве пока не дает комментариев, но перенаправило запрос Reuters в Вашингтон.

Как пишет New York Times со ссылкой на родственников Рида, бывший морской пехотинец приехал в Москву в мае, чтобы учить русский язык и проводить время со своей русской девушкой, с которой он познакомился в Греции.

Как сообщается, полицию вызвали после вечеринки 15 августа, в ходе которой Рид употреблял алкоголь и начал вести себя буйно. Его девушка и друзья вызвали полицию, чтобы он не нанес вреда самому себе.

Отношения между Москвой и Вашингтоном остаются напряженными и осложняются двумя громкими делами в отношении американских граждан. Один из них – обвиняемый в хищениях инвестор Майкл Калви, находится под домашним арестом, а второй – обвиняемый в шпионаже бывший морской пехотинец Пол Уилан, находится под стражей с момента ареста в декабре 2018 года. Ни один из них свою вину не признает.