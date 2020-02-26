Депутаты ЕП отменили встречу с белорусскими коллегами в Минске

26.02.2020, 17:51, Новости дня

Депутаты Европарламента в Минске отменили встречу с белорусскими парламентариями, сообщил председатель комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

«Встреча, которая была запланирована с депутатами Европейского парламента, не состоится. Данная встреча не будет проведена по вине европейской стороны», – сказал Савиных, передает РИА «Новости».

По его словам, белорусские депутаты готовились к диалогу «в контексте наших традиционных ценностей белорусской внешней политики». Он добавил, что парламентарии в любом случае продолжат «открытую политику».

«Будем надеяться, что когда-либо наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода», – добавил председатель.

Он не назвал причину отказа европейских депутатов от общения с белорусскими коллегами.

Во встрече должны были участвовать зампред делегации ЕП по связям с Белоруссией Вальдемар Томашевский (Литва), Карин Карлсбро (Швеция) и постоянный докладчик по Белоруссии комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Источник агентства в парламенте Белоруссии пояснил, что встречу отменили за 15 минут до ее начала. По его мнению, европейские депутаты могли отменить встречу в здании парламента, вспомнив о прошлой позиции не признавать белорусский парламент и не поддерживать официальные контакты.

Источник отметил, что эти действия выглядят странными в контексте наблюдающегося улучшения отношений Белоруссии и стран Запада.

«Можно не признавать парламент, но отказываться от диалога, когда происходит нормализация отношений с Беларусью как по линии Еврокомиссии, так и в двусторонних контактах со странами ЕС, когда мы имеем взаимодействие по различным темам с другими (европейскими) структурами, выглядит безответственным», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в феврале 2020 года Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны.