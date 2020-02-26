Путин поддержал идею влиять на снижающие нравственность школьников СМИ

26.02.2020, 17:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что нужно повлиять на распространение СМИ передач, которые снижают морально-нравственный уровень школьников.

С этой инициативой выступил член центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, передает РИА «Новости».

«Да, постараемся повлиять настолько, насколько возможно, чтобы это не выглядело как вмешательство со стороны государства в деятельность средств массовой информации», – ответил ему Путин.

Он подчеркнул, что согласен с преподавателями, которые заявили Мохначуку о том, что попытки воспитания школьников нивелируются телевизионными передачами, где дети слышат о разводах, дележе имущества и проведении тестов ДНК на определение отцовства.

«Постараемся тоже на это повлиять. Не могу не согласиться с теми учителями, с теми преподавателями, которые изложили вам такую точку зрения. Действительно, иногда это… У меня, у сожалению или к счастью, нет времени смотреть все это, я не смотрю, но люди-то смотрят. Понимаю, о чем они говорят, и я с ними солидарен», – подчеркнул Путин.

В среду Путин проводит встречу с членами рабочей группы по изменению Конституции. В ходе встречи депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить Основной закон положениями о том, что российские власти обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.