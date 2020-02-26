Диабет, гипертония или депрессия у матери во время беременности повышают вероятность проблем в обучении у ребенка в будущем

26.02.2020, 17:45, Разное

Перечисленные заболевания, как и многие другие, связаны с хроническим воспалением в организме. Негативное влияние этого воспаления на развитие плода может проявиться не сразу

Tweet

Ученые из университета Хельсинки обнаружили, что у детей, чьи матери страдали ожирением, диабетом, гипертонией или депрессией во время беременности, повышен риск задержки развития нервной системы. В будущем, как показали результаты исследования, это может проявляться сложностями в обучении. Анализ данных проводили среди 418 школьников в возрасте 7-11 лет. Мамы этих ребят в свое время стояли на особом учете в связи с подозрением на развитие преэклампсии и других осложнений беременности. Детальная оценка показала, что наличие воспалительных биомаркеров в крови роженицы было связано с повышенной вероятностью задержки когнитивного, двигательного и социального развития у ребенка в будущем. Ученые надеются, что дородовая коррекция состояния здоровья женщины (с помощью лекарств и диеты) поможет снизить уровень внутриутробного воздействия воспалительных веществ на организм развивающегося малыша.