Путин призвал Госдуму учитывать наработки рабочей группы по поправкам к Конституции

26.02.2020, 17:44, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что депутатам Госдумы необходимо максимально учесть наработки по поправкам в Конституцию от рабочей группы.

«Будем работать с депутатским корпусом с тем, чтобы они максимально учли наработки рабочей группы», – сказал президент в ходе встречи с членами группы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что окончательный вариант должен быть сформулирован и принят депутатами, но опираться нужно именно на предложения группы.

В январе Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.



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