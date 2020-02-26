Армия Хафтара сбила турецкие беспилотники

26.02.2020, 17:37, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара сбила под Триполи беспилотные летательные аппараты турецкого производства, сообщил арабский телеканал «Аль-Хадас».

«ЛНА сбила беспилотник турецкого производства на юге Триполи», – передает ТАСС сообщение телеканала.

Отмечается, что на дроне были «закреплены ракеты».

Ливийский новостной портал «Эфригейт ньюс» сообщает, что второй беспилотник был сбит силами ПВО ЛНА в районе Сук эль-Хамис на южной окраине Триполи. Этот беспилотник также был произведен в Турции.

В начале февраля в ливийской столице заметили турецкий ударный беспилотник.