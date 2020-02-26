Ученые обнаружили в организме естественные антидепрессанты, которые действуют, как кетамин

26.02.2020, 17:36, Новости дня

Когда иммунная система атакует ткани собственного организма, развиваются тяжелые аутоиммунные заболевания. Немецкие ученые обнаружили необычный феномен: антитела против определенных рецепторов в головном мозге могут снижать уровень тревожности и депрессии. Отчет об их исследовании опубликован в журнале Molecular Psychiatry.

NMDA-рецепторы в клетках головного мозга участвуют процессах обучения и работе памяти. В то же время, их фармакологическое блокирование помогает в борьбе с депрессией. На эти рецепторы действует кетамин, который был одобрен как быстродействующее средство против депрессии в прошлом году в США.

Антитела против NMDA-рецепторов есть примерно у 20% людей. Обычно этим антителам сложно проникнуть в головной мозг, этому препятствует барьер между кровью и головным мозгом. Ученые из Института экспериментальной медицины Макса Планка обнаружили, что когда антителам удается проникнуть через этот барьер, они нейтрализую эти рецепторы, что приводит к облегчению симптомов депрессии и тревожности. То есть, такие антитела можно назвать внутренними или собственными антидепрессантами организма.

Оказалось, что количество антител против NMDA-рецепторов в крови одного человека может сильно колебаться в течение жизни. Обычно их концентрация растет с возрастом, но при сильном стрессе их большие количества могут обнаруживаться у молодых людей.

Раньше эти антитела связывали с развитием тяжелого аутоиммунного энцефалита (воспаления головного мозга). Он может развиваться, когда антитела атакуют головной мозг на фоне инфекций или других болезней. Поэтому ученые удивились, обнаружив положительные свойства у антител против NMDA-рецепторов.

Авторы исследования проанализировали большую базу данных пациентов, у которых были выявлены антитела против NMDA-рецепторов, и у которых был проницаем барьер между кровеносной системой и головным мозгом (то есть, антитела могли свободно проникать в мозг). У таких людей депрессия и тревожность развивались гораздо реже, чем в среднем у их сверстников. Свою теорию ученые подтвердили и в экспериментах на мышах.

Ученые отмечают, что действие этих антител – вызывают ли они энцефалит или облегчают депрессию – должно быть связано не только с их концентрацией в крови. Они предполагают, что на это должны оказывать влияние дополнительные факторы, в частности, воспаление.



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