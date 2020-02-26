«Сурков – это прошлое». Пристайко заявил, что не будет комментировать заявления бывшего помощника Путина об Украине

26.02.2020, 17:30, Новости дня

Заявления бывшего помощника президента РФ, который курировал в Кремле украинское направление, являются его личной позицией. Таким образом 26 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал «Обозревателю» слова Суркова о том, что «Украины не существует».

«Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что желает необходимым. В России живет очень много людей, у которых разные мнения, я не собираюсь комментировать слова бывшего помощника президента РФ», – заявил Пристайко.

Министр подчеркнул, что Украина ведет переговоры с РФ, а не с Сурковым.

«Сурков – это прошлое. А когда мы услышим позицию Российской Федерации – мы будем ее комментировать», – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. Он говорил, что Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».

18 февраля президент РФ Владимир Путин уволил Суркова.

Говоря о причинах отставки, Сурков сказал, что должен был «продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился». Он заявил, что «повернуть оглобли и двинуться в противоположном» направлении не может.