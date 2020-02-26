Аваков – Суркову: Шавка, пытающаяся гавкать на слона. Не шумите, сударь!

26.02.2020, 17:30, Новости дня

26 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя последнее интервью бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, заявил, что Украина «живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста».

«Сурков со своими перлами об Украине выглядит как закомплексованный «стратег», мнящий о себе больше, чем стоит, как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь!» – написал Аваков в Twitter. 

Сурков — со своими перлами о Украине — выглядит, как закомплексованный «стратег», мнящий о себе больше, чем стоит — как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.
Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста.

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020

Интервью с Сурковым вышло на сайте «Актуальные комментарии» 26 февраля. 

В интервью он сказал, что «принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении». «Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», – заявил Сурков. 

Он также сказал, что «Украины нет, есть украинство», которое назвал «специфическим расстройством умов».

«Сумбур вместо государства. Борщ, [идеолог украинского национализма Степан] Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают», – заявил Сурков. 

Он был помощником президента РФ Владимира Путина с сентября 2013 года по февраль 2020-го. В администрации российского президента курировал украинское направление. 18 февраля Путин уволил Суркова. Его Суркова заявил, что тот ушел с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». 

В декабре 2019 года между Аваковым и Сурковым произошла заочная публичная перепалка. Аваков рассказал в интервью изданию «ГОРДОН», что во время саммита «Нормандской четверки», который касался вопроса урегулирования ситуации на Донбассе в Париже, у Суркова «сдали нервы». «Он психанул, бросил бумаги на стол, часть из них упала на пол. Мол, мы так не договаривались!» – описал происходящее во время переговоров министр. Сурков назвал это фантазией и призвал не верить словам человека, который не был на переговорах, «да еще к тому же и пьяного». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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