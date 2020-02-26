ЦИК начал принимать нормативы для подготовки к голосованию по Конституции

26.02.2020, 17:30, Новости дня

ЦИК на текущей неделе начал принимать нормативно-правовые акты для подготовки к общероссийскому голосованию по Конституции, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«ЦИК достаточно давно получил поручение президента о начале подготовки. И мы достаточно планомерно занимаемся этой работой. Кроме этого, есть и ряд других документов, которые приняты в развитие распоряжения президента, определенный объем финансирования, министерством финансов выделены эти деньги. И мы начинаем на этой неделе уже принятие необходимых нормативно-правовых актов», – сообщил Булаев, передает РИА «Новости».

В ЦИК нет сомнений по поводу того, что избирательная система готова к подобного рода голосованию, добавил он.

Напомним, сенатор Андрей Клишас в ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом Владимиром Путиным предложил провести голосование по поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.