Автомобили Mitsubishi в России обзавелись Яндекс.Авто

26.02.2020, 17:30, Новости дня

В марте в РФ стартуют продажи двух моделей Mitsubishi, оснащенных встроенной мультимедийной системой Яндекс.Авто.

На кроссоверах Outlander в переднеприводных и полноприводных комплектациях Intense+ и Instyle, а также во всех дизельных внедорожниках Pajero Sport в комплектации Instyle будут доступны все функции Яндекс.Авто.

Mitsubishi Outlander

Это навигатор, стриминговый сервис Яндекс.Музыка (клиент сам оформляет платную подписку), оплата топлива из автомобиля с помощью сервиса Заправки, а также Яндекс.Браузер. Всеми функциями можно управлять голосом через голосового ассистента Алису.

Mitsubishi Pajero Sport

После покупки автомобиля и активации сервисов, связь с интернетом обеспечивает 4G-модем, который позволяет бесплатно обновлять все приложения. В пакет входит безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Алиса, Яндекс.Браузер, Яндекс.Заправки и дополнительные 2 ГБ в месяц (предоплаченный период по указанным сервисам — 12 месяцев со дня активации).

Pajero Sport

Mitsubishi сообщает, что цены на комплектации с установленной системой Яндекс.Авто не изменятся. Платформа устанавливается на заводе компании в Калуге.

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АвтоВести



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