В Подмосковье родилась «богатырша» весом более 5 килограммов

26.02.2020, 17:30, Новости дня

В родильном доме Королева на свет появилась малышка, вес которой составил 5,3 килограмма, а рост — 58 сантиметров. Как отмечают в Минздраве Московской области, для подмосковного города это самый крупный ребенок, который родился в этом году.

Руководитель пресс-службы ведомства Андрей Набасов рассказал, что в последние годы чаще отмечается рождение крупных малышей. При этом появление на свет детей массой более пяти килограммов — это достаточно редкое явление, которое приходится примерно на 3000-5000 родов.

Рождение крупного ребенка через естественные родовые пути представляет серьезную опасность как для него самого, так и для матери. В данном случае малышка появилась на свет путем кесарева сечения.

Ранее сообщалось о женщине в Люберцах, которая стала матерью в десятый раз. В деревне Малая Дубна также зафиксировано прибавление в многодетной семье — 33-летняя местная жительница родила одиннадцатого ребенка.



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